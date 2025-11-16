Lanzan convocatoria para crear la imagen oficial de la Guelaguetza 2026

La recepción de obras cierra el 9 de enero a las 15:00 horas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca), emitió la convocatoria del Concurso Estatal para seleccionar la imagen oficial de Julio, Mes de la Guelaguetza 2026.

Podrán participar personas mayores de 18 años nacidas en Oaxaca, con obras originales e inéditas, bajo el tema: “Guelaguetza 2026. Fiesta de los Lunes del Cerro”.

Cada participante podrá registrar una sola obra que refleje las manifestaciones culturales, artísticas, folclóricas, dancísticas, gastronómicas y tradicionales de las ocho regiones del estado, así como de las 16 culturas originarias y del pueblo afromexicano.

La recepción de trabajos permanecerá abierta hasta el 9 de enero de 2026 a las 15:00 horas. Las obras deberán entregarse acompañadas del formato de registro debidamente rellenado, disponible en el enlace:https://goo.su/kAWB

El jurado, integrado por especialistas en artes gráficas y personas organizadoras de las Fiestas de los Lunes del Cerro; seleccionará la imagen oficial de la máxima celebración de Oaxaca. La autora o el autor ganador recibirá un apoyo económico de 50 mil pesos.

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria completa en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Turismo del Estado.