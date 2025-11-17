Se realizó Foro Nacional sobre Responsabilidades administrativas a personas servidoras públicas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- Con la participación de más de 18 contralorías de los organismos públicos locales electorales (OPLE) de todo el país, concluyó el pasado 13 de noviembre el VIII Foro Nacional “Responsabilidades administrativas y sensibilización a personas servidoras públicas”, organizado por la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Durante el acto de clausura, la contralora general del IEEPCO, Rosa Elia Vásquez Flores, agradeció a las personas expertas en auditoría, normatividad electoral y gestión pública por compartir sus conocimientos, los cuales contribuyen al fortalecimiento de las contralorías de los organismos electorales.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México, A.C., y titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, Víctor de la Paz Adame, destacó la importancia de dar continuidad a estos espacios de diálogo y retroalimentación, que fortalecen tanto a las instituciones como al funcionariado público.

En su intervención, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, reconoció a la Contraloría General del Instituto y a su personal por el compromiso y esfuerzo constante que realizan para mantenerse actualizados en los diversos temas de su competencia.

Para finalizar, el encargado de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLES del INE México, Pedro Pablo Chirinos, en representación de Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta, y de Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, coincidió en que este tipo de encuentros no solo impactan positivamente en el trabajo cotidiano de las instituciones, sino que también contribuyen a la construcción de nuevas y mejores prácticas en la materia.

En este tercer día del Foro Nacional también estuvieron presentes las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas; así como el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas, además de autoridades estatales y nacionales en materia electoral y de órganos internos de control.