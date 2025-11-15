Identifican 47 especies de mariposas en el Parque Estatal “Cerro del Fortín”

El registro es resultado de un trabajo de investigación, como parte de la coloración entre la Secretaría de Medio Ambiente y el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En el marco de las acciones de conservación y manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de carácter estatal, la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad dio a conocer que se tienen identificadas taxonómicamente 47 especies de mariposas diurnas en el Parque Estatal “Cerro del Fortín”.

Este trabajo fue realizado en colaboración con el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, que, en el año 2024 permitió el estudio de residencia profesional “Listado de lepidópteras diurnas en el Cerro del Fortín, Oaxaca”, a cargo de Katia Stela Contreras Vicente y Jazibe Herrera Castillo, estudiantes de la carrera de Biología.

De este trabajo destaca el registro de las especies Cometa Quexquémetl (Papilio garamas), de los Naranjos (Papilio thoas) y Cometa Xochiquétzal (Pterourus multicaudata). El listado de lepidópteros, nombre científico de estos organismos encontrados en el parque, será presentado a través de un cartel que fungirá como material didáctico y estará disponible en las redes sociales y portal oficial de la dependencia