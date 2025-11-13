Inicia este viernes el Festival Internacional de Jazz y Algo Más Mazunte 2025

El músico ecuatoriano Leo Rojas cerrará el festival que tendrá conciertos, muestras artesanales, gastronómicas y actividades recreativas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Pueblo Mágico de Mazunte ya está listo para el XVIII Festival Internacional de Jazz y Algo Más, que contempla conciertos, actividades culturales y deportivas del 14 al 16 de noviembre.

La Secretaría de Turismo del Estado (Sectur Oaxaca) invita a disfrutar de este evento que dará inicio el viernes 14, a las 20:00 horas, con el jazz latino de Miguelito Cruz Quinteto, Silvestre Martínez y Hermanos Arango, así como la música de los Tropicosteños, en el campo de futbol de la población.

El sábado 15, a partir de las 19:30 horas, se presentará el ensamble de voces Las Cantoras de la Costa; el contrabajista y jazzista Luri Molina; Djiby Diabate, desde Senegal; y las agrupaciones oaxaqueñas Lorena y los Alebrijes, además, Banda Mixe.

A partir de las 20:00 horas del domingo 16, mostrarán su música: Oaxaca Jazz Lab y la cantante de jazz Iraida Noriega; también Aarón y su Grupo Ilusión y el músico ecuatoriano Leo Rojas, quien cerrará este evento.

El Festival albergará muestras gastronómicas, exposición de artes plásticas, artesanales y de productos orgánicos; charlas, yoga y el Trail Running Mazunte.

Quienes deseen más información pueden consultar la cartelera completa en el siguiente enlace: https://oaxaca.travel/.