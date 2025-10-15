Presenta Sergio Mérida su serie escultórica “Hermas” en el MUPO

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía SECULTA).- Este jueves 16 de octubre se inaugura la exposición escultórica “Hermas”, del artista oaxaqueño Sergio Mérida, en el primer patio del Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO).

La muestra está compuesta por siete esculturas de cerámica que exploran el universo simbólico de las hermas, figuras de origen griego asociadas al dios Hermes, protector de los caminos y de los viajeros. A lo largo de la historia, estas esculturas adquirieron nuevas formas y significados, incorporando otras deidades y figuras mitológicas, y es en este contexto que Mérida reinterpreta su esencia desde una mirada contemporánea.

Las piezas nacen de una investigación estética y técnica en torno al barro, material con el que el artista ha trabajado intensamente, retomando técnicas tradicionales de Santa María Atzompa para desarrollar un cuerpo escultórico que vincula la iconografía arqueológica con el imaginario mitológico, generando un diálogo entre lo ancestral y lo actual.

“El barro se transforma en un vehículo de introspección, una materia viva que me permite rendir homenaje a la artesanía oaxaqueña no como imitación, sino como un lenguaje en evolución constante”, expresa el artista.

Sobre la serie, Sergio Mérida explica: “Se conoce como hermas a las esculturas de origen griego elaboradas en piedra, madera, terracota o metal, de forma cuadrada y monolítica, coronadas por la cabeza del dios Hermes. Originalmente, servían como guardianes de caminos, espacios públicos, privados y templos. Posteriormente, también se representaron con cabezas de otras deidades y personajes relevantes.”

El escritor Neil Pyatt, autor del texto de sala, reflexiona: “La presente muestra posiciona las componentes de la serie ‘Hermas’ como figuras insignes del cuestionamiento humano sobre la creación continua y la veneración de los dioses. Por el momento, las hermafroditas, descendientes directas de la dualidad de Ometéotl, reinan en el primer patio del MUPO. Su presencia subraya la urgencia de decidir cómo actuar frente a los desafíos que nos presentan los autoproclamados reyes de nuestro tiempo.”

La obra reciente de Sergio Mérida ha sido reconocida por su capacidad de transformar elementos tradicionales en propuestas artísticas de alto contenido poético y crítico. Entre sus exposiciones anteriores destacan “Primigena” (Fundación Cultural Pascual, CDMX, 2019-2020) e “Idolatría abisal” (Galería de la Biblioteca Andrés Henestrosa, Oaxaca, 2023).

La SECULTA y el MUPO invitan al público a visitar esta exposición que estará abierta a partir del 16 de octubre, en el Museo de los Pintores Oaxaqueños, en el corazón del Centro Histórico de Oaxaca. Entrada libre.