El IEEPCO aprueba formatos y lineamientos  para la Revocación de Mandato

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- En Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó el pasado viernes dos lineamientos y sus respectivos anexos relacionados con el proceso de revocación de mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca, correspondiente al periodo constitucional 2022-2028.

El primero de ellos corresponde a los Lineamientos para el proceso de solicitud de revocación de mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca, para el periodo constitucional mencionado.

Este instrumento normativo incluye diversos apartados que tienen como propósito garantizar la certeza y la legalidad en el proceso de solicitud de revocación de mandato. Entre los principales aspectos destacan; la solicitud de registro como persona promovente del proceso de revocación de mandato, la recolección de firmas de apoyo de la ciudadanía, la integración de mesas de control y garantía de audiencia, así como la presentación formal de la solicitud de revocación de mandato.

El documento establece que el inicio del proceso de revocación de mandato procederá únicamente a petición de la ciudadanía, a través de las personas promoventes, quienes podrán registrarse ante el IEEPCO del 11 al 31 de octubre de 2025.

Los formatos se encuentran disponibles en la página https://www.ieepco.org.mx/revocacion-de-mandato

Asimismo, se aprobaron los Lineamientos para la organización, desarrollo y vigilancia de los actos previos y del proceso de revocación de mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca, para el periodo constitucional 2022-2028.

Estos lineamientos establecen las disposiciones que norman las actividades que el Instituto llevará a cabo en las diferentes etapas del proceso, con el objetivo de asegurar su desarrollo en condiciones de legalidad, transparencia y participación ciudadana.

A la sesión asistieron la consejera presidenta Elizabeth Sánchez González; las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas; la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Luisa Rebeca Garza López; así como las representaciones de los partidos políticos.