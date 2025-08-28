Comienzan las residencias de artistas oaxaqueños en Casa Garita

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La sala de exhibición Garita Ex invita al público a la apertura del Estudio Abierto con Leonardo Matías, participante del programa de Residencias Creativas Locales de Casa Garita. El residente compartirá los procesos y hallazgos de su investigación visual que continua desarrolando durante la residencia. La propuesta podrá visitarse hasta el 5 de septiembre, de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

Su proyecto parte de un testimonio personal sobre lo que significa crecer en Santa Cruz Xoxocotlán, entrelazando fotografía y escritura para reflexionar sobre identidad y memoria en un territorio en constante transformación.

El programa de Residencias Creativas Locales acompaña el desarrollo de artistas emergentes que viven en la ciudad de Oaxaca y sus alrededores. Iniciado en julio tras una convocatoria abierta, seleccionó a tres jóvenes para desarrollar sus proyectos: Sonia Mary Fer Zavala Santiago, Néstor Gregorio Hernández Martínez y Leonardo Matías, quien ahora presenta su Estudio Abierto.

Como parte de esta presentación, el viernes 29 de agosto a las 17:00 horas se realizará un evento especial en Garita Ex, ubicada en Santa Cruz Xoxocotlán.

¿Cuándo y dónde?

El viernes 29 de agosto en la sala de exhibición Garita Ex que se ubica en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat # 500, Santa Cruz Xoxocotlán, a un costado de la parada de autobús de la Ex Garita.

Sobre Leonardo Matías

Leonardo Matías (Oaxaca, 2004) es estudiante de Gestión de las Artes en la Universidad La Salle Oaxaca. En su formación artística ha desarrollado una práctica que combina fotografía, texto y una estrecha relación con el territorio que habita. Actualmente forma parte del Club de Experimentación Fotográfica a cargo de Mario Cruz y también es integrante del Grupo Representativo de Fotografía de la Universidad La Salle Oaxaca desde el año 2024.