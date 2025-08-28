Los estudios literarios

Puede ocurrir que el tema de su estudio
sea irracional o al menos contenga elementos
fuertemente irracionales.
René Wellek y Austin Warren, Teoría literaria
“Una especie de saber o erudición”.
1.
En la sesión del Senado, dos hombres
van a las manos.
Arden las redes.
Los involucrados en la pelea
cargan fama de corruptos.
La tarde pasó entera entre dimes
y diretes, chisme.
¿Qué buscan los hombres cuando van a las manos?
Memoria, posteridad.
2.
Intento entender el orden de la posteridad.
Encuentro que se desarrolla entre
facciones.
Puedo ver que políticos y criminales
sostienen la misma estrategia,
aplastar a sus rivales.
3.
Regreso al libro de Wallek y Warren,
Teoría literaria.
Al sesgo, de forma desordenada
intento entender
las imágenes
de nuestro país.