Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Los estudios literarios

Puede ocurrir que el tema de su estudio

sea irracional o al menos contenga elementos

fuertemente irracionales.

René Wellek y Austin Warren, Teoría literaria

“Una especie de saber o erudición”.

1.

En la sesión del Senado, dos hombres

van a las manos.

Arden las redes.

Los involucrados en la pelea

cargan fama de corruptos.

La tarde pasó entera entre dimes

y diretes, chisme.

¿Qué buscan los hombres cuando van a las manos?

Memoria, posteridad.

2.

Intento entender el orden de la posteridad.

Encuentro que se desarrolla entre

facciones.

Puedo ver que políticos y criminales

sostienen la misma estrategia,

aplastar a sus rivales.

3.

Regreso al libro de Wallek y Warren,

Teoría literaria.

Al sesgo, de forma desordenada

intento entender

las imágenes

de nuestro país.

