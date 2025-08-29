Tras derrotar a Guerreros, Piratas avanza a la final de la Zona Sur

TERRITORIO SCORE

El galeón filibustero venció 15-5 a Oaxaca y se medirá a los Diablos Rojos del México en la final de la Zona Sur que arrancará el próximo sábado.

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com). – Los Piratas de Campeche conquistaron el juego 7 de la serie frente a los Guerreros de Oaxaca con pizarra final de 15 carreras por 5 para con ello acceder a la final del Sur en la cual se enfrentarán a los Diablos Rojos del México.

El juego de este jueves marcó la despedida del estadio “Eduardo Vasconcelos”, el cual dará paso a la nueva casa de los Guerreros de Oaxaca, edificación que proyectada para inaugurarse en el 2026.

En la parte baja de la segunda entrada, los Guerreros de Oaxaca anotaron tres carreras con base por bola para Jorge Flores donde de caballito anotó Yariel González, Yonathan Daza produjo con elevado de sacrificio al jardín derecho y Emilio Bonifacio produjo la tercera con imparable al jardín derecho.

Cal Mitchell y Francisco Peña conectaron jonrón en la alta de la tercera entrada para que así los filibusteros le dieran la vuelta a la pizarra 4 carreras por 3.

En la alta de la cuarta entrada, Jesús Fabela conectó doblete remolcador por el prado central, anotando desde la primera base Connor Holis la quinta para los visitantes.

Connor Holis envió una carrera más a home plate con sencillo al jardín central, llegando al plato Robbie Tenerowicz; los bélicos se acercaron en la pizarra con sencillo de Jorge Flores y Yonathan Daza, para poner el partido 6-5.

Félix Pérez conectó su octavo jonrón de los play offs en la alta de la séptima entrada, poniendo la pizarra ahora 7-5 frente al relevo Edward Colina.

Rally de siete carreras hicieron los Piratas en la alta de la octava entrada con cuadrangular de tres carreras de Jesús Fabela, y sencillos remolcadores de Francisco Peña, Brett Auerbach y Christian Ibarra, para poner el partido 14 carreras por 5 en el estadio “Eduardo Vasconcelos”.

Los Piratas de Campeche son los rivales de los Diablos Rojos del México para la Serie de Campeonato de la Zona Sur, enfrentamiento que arrancará este sábado en el Estadio Alfredo Harp Helú.