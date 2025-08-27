Proponen  Foro Amplio para la producción, difusión y promoción editorial en Oaxaca

En virtud de que no hay un foro amplio en el que las y los autores, las y los editores, impresores y libreros de Oaxaca expongan su producción editorial a la comunidad de lectores, un grupo de ciudadanos se reunió recientemente, y plasma en un comunicado, sus razones para estimular la producción, difusión y promoción editorial, ante la desaparición de la Feria Internacional del Libro en Oaxaca. Aquí sus razones:

A LA OPINIÓN PÚBLICA, A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CONSIDERANDO:

Que la producción editorial de Oaxaca ha ido en ascenso durante los últimos años, con la aparición constante de nuevos títulos de narrativa, poesía, ensayo, crónica, historia, investigación, ciencias sociales, tanto en español como en lenguas originarias.

Que las nuevas tecnologías facilitan la autoedición de autores, editores, colectivos, instituciones. Además que facilitan el intercambio de producción literaria entre autores de Oaxaca y otras latitudes.

Que los libros publicados resultan de una calidad y relevancia que ponen en alto el nombre de Oaxaca en los asuntos que abordan.

Que no hay un foro amplio en el que las y los autores, las y los editores, impresores y libreros de Oaxaca expongan su producción editorial a la comunidad de lectores.

Que no ha habido un espacio de construcción incluyente de las decisiones con los actores ( escritores, editores, libreros, bibliotecarios, asociaciones de escritores y escritoras, instituciones de investigación) vinculados al sistema del libro.

Que no hay un foro en el que la comunidad lectora o público general también exponga sus inquietudes, preferencias o propuestas.

Que desaparecieron los programas de fomento editorial.

Las y los autores, editores, libreros, bibliotecarios abajo firmantes, nos hemos reunido para analizar y reflexionar en torno a esta problemática por lo que

PROPONEMOS:

Que cualquier feria del libro que se haga con recursos públicos se invite a escritores de todas las regiones del estado.

Que en dichas ferias se convoque a los actores vinculados al sistema del libro (escritores, editores, libreros, bibliotecarios, asociaciones de escritores y escritoras, instituciones de investigación) para participar activamente incluyendo en la discusión de los contenidos y la toma de decisiones en torno a ellos. Que se abra un debate público amplio e incluyente para discutir y construir las políticas de fomento a la lectura.

Que se generen programas de apoyo para la promoción de los autores y de la producción literaria e intercambio en otras latitudes y viceversa.

Anunciamos que continuaremos reuniéndonos para seguir con la discusión de esta problemática, abriéndonos a la interacción con la sociedad, para superar la situación y la mejora sistemática de la difusión del libro y el fomento a la lectura.

Tamara León (Poeta, curadora y crítica de arte).

Manuel Esparza (Investigador INAH).

Jorge Magariño (Escritor)

Candelaria López (Periodista)

Víctor Raúl Martínez Vázquez. (Observatorio Ciudadano Oaxaqueño).

Enna Osorio Montejo (Escritora, Poeta representante de Escritoras en Oaxaca A. C.)

Jorge Pech Casanova.

Jessica Santiago Guzmán (Escritora, poeta, miembro de la sociedad de las poetas).

Freddy Aguilar Reyes (Bibliotecario).

Cuauhtémoc Peña Vásquez (Editor 1450 ediciones).

Mario Lugos (1450 ediciones).

Chey Israel Rojas Campos (Bibliotecario).

Alan Vargas Mariscal (Cuatro Triángulos Editorial y escritor).

Rodrigo Islas Brito (Periodista, escritor y fundador de Pandemia Ediciones)

Huemac Escalona Lüttig (Instituto de Investigaciones Históricas UNAM)

Francisco José Ruiz Cervantes (Instituto de Investigaciones en Humanidades UABJO)

Omar Fabian Rivera (Editor de FR Ediciones, Escritor)

Samantha Kubli Moreno (Ático Librería)

Manuel Matus Manzo (Escritor y fundador de Casa Yaza y encuentro Otoño de la Palabra).

Rocío Flores (Periodista).

Noe Cano (Librero).

Maiko Morales (Comunicólogo, promotor cultural).

Edgar Saavedra Bermúdez (Periodista cultural, poeta).

Kurt W. Hackbarth (Periodista, escritor, editor).

Efrain Velasco (Poeta).