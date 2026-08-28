Impulsan formación musical en niñez de Montoya

AGENCIA MONTOYA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Mediante la estrategia, Sicarú Lula – Linda Oaxaca se impulsa la formación musical de niñas, niños y jóvenes de la Agencia Montoya, en Oaxaca de Juárez.

Con dicha estrategia se ha beneficiado a nueve niñas y niños con instrucción musical, lo cual favorece a diez familias de esta demarcación de la capital oaxaqueña.

Luego de tres meses de clases impartidas por dos maestros de música, este miércoles participaron las y los niños de Montoya en la presentación oficial de los resultados de sus clases de música con el apoyo técnico y logístico de la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca, (Seculta).

Con música, formación y comunidad, la Secretaría de Culturas y Artes mediante Sicarú Lula’ fortalece el talento de las nuevas generaciones y mantiene vivo el legado musical de Oaxaca.