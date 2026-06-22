Karina Barón celebra la riqueza afrojarocha y sotaventina de Oaxaca

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Tras participar en las Fiestas de San Juan 2026 como Madrina del tradicional Torneo de Cintas, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón, expresó su orgullo por la riqueza cultural afrojarocha y sotaventina que distingue a la Cuenca del Papaloapan.

La funcionaria y activista social destacó la importancia de preservar y fortalecer las tradiciones que dan identidad a los pueblos, al considerar que la cultura es un elemento fundamental para la cohesión social y la construcción de paz.

Karina Barón afirmó que las expresiones culturales y comunitarias forman parte del patrimonio vivo de Oaxaca y contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo entre las nuevas generaciones.

«Fue una jornada llena de tradición, alegría y orgullo por nuestras raíces, que nos recuerda la riqueza cultural que da identidad a nuestra tierra.», manifestó la titular del SESESP.