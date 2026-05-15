Xochimilco celebra 100 años como barrio de la ciudad de Oaxaca

Del 17 al 23 de mayo se realizarán actividades culturales para conmemorar su centenario

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca), en coordinación con el municipio de Oaxaca de Juárez y el Comité de Vida Vecinal (Comvive) del Barrio de Xochimilco, anunció las actividades conmemorativas por los 100 años de este emblemático sitio de la capital del estado, a realizarse del 17 al 23 de mayo.

Expresiones culturales, conversatorios, conciertos, convites y homenajes se llevarán a cabo para reconocer la riqueza histórica y el legado vivo de este lugar que, el 19 de mayo de 1926, pasó de ser municipio de Santo Tomás Xochimilco a formar parte de Oaxaca de Juárez como Barrio de Xochimilco.

Las actividades iniciarán el domingo 17 de mayo, a las 16:30 horas, con un convite de la delegación de las Chinas Oaxaqueñas de Genoveva Medina, por las principales calles de este sitio.

El programa contempla conversatorios sobre la memoria histórica y la identidad de Xochimilco; celebraciones eucarísticas; conciertos de gala, así como homenajes a personajes destacados de la vida cultural y comunitaria del barrio.

El día 19, en el que se cumple este aniversario, habrá un repique de campanas a las 6:00 horas y a las 7:00 horas una celebración eucarística. A las 12:00 horas del día, la develación de una placa conmemorativa en la calle Prolongación de Porfirio Díaz, y a las 18:00 horas, un concierto de gala en el atrio de la iglesia de Santo Tomás Xochimilco.

El programa completo, puede consultarse en las redes sociales de la Sectur Oaxaca y del municipio de Oaxaca de Juárez.