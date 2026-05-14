«Las Ausentes», libro que visibiliza a mujeres desaparecidas en Oaxaca

SOLEDAD JARQUÍN

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía SEMMÉXICO).- Las Ausentes, el libro que cuenta la historia de ocho mujeres indígenas y afromexicanas desaparecidas, de las periodistas Juana García y Diana Manzo, un libro que visibiliza historias pocas veces contadas y que revela que el Estado desconoce las estadísticas.

En el patio del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, frente a las madres de las víctimas de desaparición forzada, se presentó el libro cuyos recursos de recuperación se destinarán a las familias buscadoras.

Juana García, ñuu savi, y una de las autoras afirmó que la obra está dedicada a las madres, padres y familiares de las ocho mujeres y que han dejado su vida por encontrar a sus hijas o hermanas.

Citó los datos que recién se dieron a conocer por parte de la comisionada y relatora por México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrea Viviana Pochak, quien señala que entre las personas desaparecidas hay una alta concentración en mujeres y hombres jóvenes, niños, niños y adolescentes. Al tiempo que alertó de que existen riesgos asociados al género y refirió que la problemática de las personas desaparecidas es una crisis generalizada que continúa ocurriendo en altos niveles de impunidad.

A su vez, Diana Manzo, periodista zapoteca de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, sostuvo que escribir Las Ausentes fue un acto de identificación, amor y lucha.

Agradeció el acompañamiento de las organizaciones civiles como el entro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet) y Mano Vuelta, así como a las familias que “creyeron en nuestra palabra, hoy convertida en libro, para quienes buscan desde la esperanza y el amor”.

Abigail Castellanos de Cepiadet destacó el trabajo de las periodistas Juana García y Diana Manzo y sostuvo que Las Ausentes es un libro que obliga a detenernos, a escuchar y a mirar una realidad que ha permanecido, por mucho tiempo, fuera de la conversación pública: la desaparición de personas indígenas y afroamericanas en Oaxaca.

Destacó que cuando una persona desaparece, las familias viven una búsqueda constante, tarea a la que se suma la comunidad entera, porque desaparición no únicamente afecta a quien no está, también produce un daño profundo y prolongado para quienes permanecen buscando.

Coincidió en que en Oaxaca la desaparición de personas indígenas y afroamericanas sigue siendo una realidad poco visible por las instituciones, lo que no es menor, porque se produce también en el ámbito institucional mediante la ausencia de información pública diferencial.

Abigail Castellanos señaló que hacen falta metodologías de investigación, que sean culturalmente pertinentes y, por otro lado, no hay mecanismos robustos que permitan comprender las particularidades que atraviesan cada caso, así como la ausencia de datos diferenciados no son una opinión técnica, implica una limitación estructural para comprender la dimensión real del fenómeno.

Por su parte, la co-directora de Mano Vuelta, Ángeles Juárez, destacó el trabajo de las autoras de Las Ausentes y señaló que participar en este proyecto les pareció desde un principio importante y valioso.

Las Ausentes, reitero, visibiliza las desapariciones, porque hay historias que no se cuentan y no se hacen virales por la falta de capital político. Hoy nos interesa nombrar esas historias, reconocer su memoria, sus sueños, sus anhelos, sus esperanzas que como bien relata el libro se quedaron pausadas.

Estar aquí es político para exigir a las instancias correspondientes un debido proceso de acceso a la justicia con n pertinencia cultural para que las carpetas de investigación no quede bien archivadas y para exigir en los procesos la no revisión y acción.

Ángeles Juárez dijo que se ha perdido la confianza en las instituciones «un sistema estructuralmente racista», como ejemplo, dijo que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas señala que solo el uno por ciento pertenece a un grupo indígena y no reporta a ninguna persona afromexicana desaparecida.

Por eso nos preguntamos ¿cómo las instituciones garantes de procurar la justicia van a encaminar protocolos de búsqueda con pertinencia cultural si ni siquiera saben a quién están buscando?

¿Cómo van a etiquetar presupuestos destinados específicamente para temas de investigación y búsqueda, si no existen datos desagregados que den cuenta de la realidad social y de la diversidad cultural y etnolingüística en Oaxaca? Tras esas preguntas la co-directora de Mano Vuelta consideró que hay un sesgo impresionante que desdibuja política institucional.

El libro cuenta las historias de Yesenia Pascual Ramos, Andrea Itzel, Obdulia de León Tapia, Mayra Colón Silva, Itzel González González, Yeimi Zulem Mina Mayo, Adolfa Roque Riaño y de Sandra Domínguez.