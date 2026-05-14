IEEPCO entrega resultados de la Consulta Indígena y Afromexicana

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) realizó este miércoles la entrega de resultados de la Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe y Culturalmente Adecuada, dirigida a personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Oaxaca.

Durante el acto de bienvenida, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, explicó que como parte de la etapa consultiva, se realizaron 16 foros regionales en distintas sedes del estado, en los que participaron autoridades municipales, tradicionales y comunitarias, quienes emitieron opiniones y propuestas sobre la pertinencia y, en su caso, los lineamientos aplicables en el reconocimiento indígena de un partido político local.

Asimismo, señaló que el informe de resultados tiene como propósito dar a conocer, de manera sistematizada y organizada, las opiniones expresadas por las comunidades indígenas y afromexicanas consultadas en dichos foros, con el objetivo de identificar las posturas y propuestas más recurrentes.

En su intervención, el secretario de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (SIPCIA), Víctor Manuel Vásquez Castillejos, destacó la importancia de garantizar el derecho a la consulta y de que las instituciones den seguimiento puntual a las opiniones emitidas por las comunidades participantes.

Por su parte, el director de la Primera Defensoría Especializada de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), José Antonio Álvarez Hernández, subrayó que este ejercicio de participación ha sido fundamental para conocer el sentir y las propuestas de las comunidades indígenas y afromexicanas.

Posteriormente, se llevó a cabo la instalación del órgano de seguimiento del proceso de consulta, integrado por autoridades municipales, así como por ciudadanía nombrada en los diversos foros realizados en el estado, con el propósito de dar seguimiento a la incorporación efectiva de las propuestas y recomendaciones que hubieran surgido en el proceso de consulta, como parte de la etapa de seguimiento y verificación de la consulta, estipulada en la Ley de consulta indígena local.

Cabe señalar que esta consulta fue realizada en estricto apego a la sentencia dictada el 28 de agosto de 2024, dentro del expediente RIN/DRP/06/2024, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, mediante la cual se ordenó consultar a las comunidades y pueblos indígenas respecto de los lineamientos aplicables para el reconocimiento indígena de un partido político local.

La Consulta inició con la etapa preparatoria en julio de 2025, concluyendo con la etapa consultiva en mayo de 2026. Durante el periodo de la etapa informativa, de octubre de 2025 a enero de 2026, 533 municipios fueron informados directamente sobre la materia de la consulta. Asimismo, en la etapa consultiva participaron 705 personas y se recibieron 185 cuadernillos de opinión elaborados por distintas autoridades municipales y comunitarias.

Esta consulta fue organizada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), en coordinación con la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (SIPCIA), en su calidad de órgano técnico, y con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), como órgano garante.

En la entrega de resultados también estuvieron presentes las consejeras electorales Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; así como los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas. También asistió el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas.