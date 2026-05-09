Descubre el Geoparque Mundial Mixteca Alta, un viaje por la historia geológica de Oaxaca

OAXACA, Oaxaca. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) invita a visitantes nacionales e internacionales a conocer el Geoparque Mundial Mixteca Alta, un destino donde convergen la geología, cultura, historia y naturaleza de esta región.

Reconocido por la Unesco en 2017, este espacio resguarda paisajes formados hace millones de años, permitiendo descubrir la evolución geológica de Oaxaca y la relación de las comunidades con su entorno natural.

Su sede central se encuentra en Santo Domingo Yanhuitlán y está conformado por los municipios:

San Andrés Sinaxtla, San Bartolo Soyaltepec, San Juan Teposcolula, San Pedro Topiltepec, Santa María Chachoápam, Santo Domingo Tonaltepec, Santiago Tillo

San Juan Yucuita.

Mas información sobre recorridos y gastronomía en: https://geoparquemixtecaalta.org/