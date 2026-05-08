Presentan «75 años de La Carrera Panamericana: México está de moda»

El cortometraje documental que revela el espíritu y pulso de la competencia, está narrada por pilotos y navegantes que viven la ruta, entre los que destaca Doug Mockett, el más veterano de la

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com).- La historia, pasión y espíritu del rally en carretera más importante y de mayor recorrido en el mundo llegan a la pantalla con el estreno del cortometraje documental ’75 años de La Carrera Panamericana: México está de moda’.



La obra de ocho minutos, dirigida por Manuel Díaz, se construye a partir de la experiencia de quienes viven la carrera en ruta. Pilotos y navegantes narran el pulso de esta competencia y la exigencia que implica recorrer el país de sur a norte y llegar a una ciudad distinta cada día.



Entre las voces, destaca la de Doug Mockett, el participante más veterano en la historia de la carrera, quien en el cortometraje recuerda cómo en 1988 adquirió su primer auto para debutar en esta prueba, una decisión que lo ha mantenido ligado a la Panamericana durante los últimos 35 años.



En la presentación, realizada en la Cineteca Nacional Chapultepec, participaron el Lic. Marte Luis Molina Orozco, director general de Gestión Social de Destinos, en representación de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Lic. Josefina Rodríguez Zamora; Sandra Díaz Guevara, directora General de Servicios al Turista Ángeles Verdes, así como integrantes del comité organizador de la carrera y algunos pilotos. Ahí se resaltó que muchos de los participantes de la carrera provienen de Estados Unidos, lo que refleja el alcance internacional de la competencia y el interés que genera más allá de las fronteras de México.

Más allá de los resultados deportivos, la obra dirige la mirada al recorrido mismo. A nivel audiovisual, destacan las panorámicas que capturan la riqueza natural de México, con paisajes que exhiben una amplia diversidad de ecosistemas a lo largo de la ruta. En ese tránsito se entrelazan la dinámica de los equipos competidores, la relación con la organización y el vínculo con los aficionados, construyendo una visión de la carrera como una experiencia completa y única, siempre en constante movimiento.



En ese contexto aparece una idea recurrente entre los participantes: el llamado espíritu de la carrera. Una conexión que se construye kilómetro a kilómetro y que explica por qué muchos equipos regresan año con año.

La proyección se complementó con la exhibición de dos autos de carrera y tres cascos intervenidos por los artistas plásticos Itzeel Reyes, Christian Borbolla y Mauricio Castillo, en alianza con ArsTelier. Las piezas muestran el vínculo del arte con el deporte motor, desde la cultura pop, hasta la contemporaneidad.



Filmado durante la edición 2025 de La Carrera Panamericana, en el marco de los 75 años del primer banderazo en 1950, el documental se acompaña de música original basada en guitarras de raíz regional que dialoga con el paisaje y el ritmo de la competencia.



’75 años de La Carrera Panamericana: México está de moda’ se presenta como un registro directo y cercano de su edición número 75: una pieza breve que transmite la esencia de una carrera que no sólo se corre, también se vive.

A la presentación asistieron representantes de Turismo estatales, además de representantes de patrocinadores y aliados estratégicos como Telcel, Infinitum, Fundación Telmex Telcel, Porsche, Tag Heuer, Liqui Moly, Pirelli y el Tecnológico de Monterrey.



