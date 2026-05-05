«Atemporal», un concierto donde el piano y las luces confabulan para detener el tiempo

“Yo diría que no es solo un concierto, es una tregua contra la prisa que suele acompañar la vida diaria, para gozar una danza de sonidos y colores», apunta el pianista oaxaqueño Felipe Ríos

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com). – Ven a disfrutar del lujo más grande que tenemos: el presente, es la invitación del pianista oaxaqueño Felipe Ríos, para asistir a su concierto «Atemporal», una experiencia inmersiva donde el piano y las luces confabulan para detener el tiempo.

“Atemporal”, dice el artista originario de Huajuapan de León, es una pausa necesaria en la vida para dar espacio a la música, con un programa que comprende piezas conocidas y amadas por el público, junto con obras de grandes compositores con todos los desafíos técnicos que tales obras implican.

“Yo diría que no es solo un concierto, es una tregua contra la prisa que suele acompañar la vida diaria, para gozar una danza de sonidos y colores, vitamina pura para el alma”, comenta el joven virtuoso con el pleno convencimiento de que con el arte es posible detener el reloj.

El concierto “Atemporal” del pianista Felipe Ríos tendrá lugar en el Teatro Macedonio Alcalá el próximo viernes 5 de junio a las 19:00 horas. Las entradas ya se encuentran a la venta en la Galería Cocijo, calle Abasolo 107 en el centro histórico de la capital oaxaqueña. Luneta 500 pesos, plateas, 420 pesos, palcos primero 300 pesos, palcos segundos 200 pesos y galería 150 pesos. Para más información y puntos de encuentro para venta de boletos envía mensaje por WhatsApp al 55 1308 8369.

Felipe Ríos, talento oaxaqueño

Originario de la Heroica ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. Se inició en el estudio de piano a los 4 años de edad, al lado de su padre el Maestro Ramón de la Cruz Ríos Solano.

Continuó sus estudios en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, bajo la dirección de la Maestra Patricia Castillo y terminó su carrera de concertista bajo la tutela de la maestra Guadalupe Parrondo en la escuela Vida y Movimiento, del Centro Cultural Ollin Yoliztli, recibiendo el título de Licenciado en Concertista con Dominio en Piano, en el auditorio del Claustro de Sor Juana, en donde presentó su examen de titulación, con felicitación oficial por parte del jurado.

En 2014 recibe el Premio “Joaquín Gutiérrez Heras” otorgado por la doctora Margarita Eugenia Gutiérrez Ruiz, el director de orquesta Sergio Cárdenas y la actriz Martha Verduzco. En octubre de ese mismo año hace su debut como solista con la Orquesta Sinfónica del estado de Hidalgo.

Fue uno de los ganadores del concurso “Jóvenes solistas” organizado por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México donde interpretó el concierto para piano y orquesta en Sol de Maurice Ravel.

Se ha presentado como solista en diversos lugares del país como: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, Fondo Histórico Ortiz Mena del Palacio Nacional, Museo de Antropología (Xalapa); Teatro del Estado (Xalapa), Aula Magna “Alfonso Cravioto” (Pachuca); Sala “Silvestre Revueltas” del Conservatorio Nacional de Música (CNM), Auditorio “Raúl Bailléres” del Instituto Tecnológico Autónomo De México (ITAM), Sala “Hermilo Novelo” del Centro Cultural Ollin Yoliztli (CCOY); el Auditorio “Divino Narciso” de la Universidad Del Claustro de Sor Juana; Teatro “Macedonio Alcalá” (Oaxaca) y Claustro del Centro Cultural “San Pablo” (Oaxaca).

Ha realizado música de cámara con destacados músicos de talla internacional como el maestro Adrián Justus y la maestra Erika Dobosiewicz .

En el 2024 realizó una serie de conciertos a lado de la pianista mexicana Guadalupe Parrondo en donde se interpretó a 2 pianos las variaciones sobre un tema de Haydn, un Rap para Mozart de Sergio Cárdenas y el carnaval de los animales de Camilo Saint Saëns.