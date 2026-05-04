Anuncian a los ganadores de los concursos de diseño de balones y calcetas deportivas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (SECULTA), el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa) y la Asociación Civil Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB) anunciaron a las y los ganadores del concurso de diseño de balones y el concurso de diseño de calcetas deportivas.

Estas convocatorias se dan en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026 con una de sus sedes en México y con el objetivo de contribuir al deporte a través de las manifestaciones artísticas y culturales de Oaxaca.

El jurado calificador estuvo integrado por Carlos Franco, Rosario Martínez y Hazam Jara, destacados diseñadores, quienes se dieron la tarea de evaluar las diversas propuestas presentadas por diseñadores, artistas y público general que plasmaron su creatividad. Por decisión unánime, se premió a los siguientes participantes:

Concurso de diseño de balones

1er. Lugar: María Fernanda Ortiz Sánchez. Título: “Vínculo y territorio”.

2do. Lugar: José Alberto Ortíz Torres. Título: “Bel Ti 260 legado”.

3er. Lugar: Andrea Monserrat Sánchez Solano. Título: “Juego Menguante, las caras de la luna”.

El primer lugar recibirá $50,000 (cincuenta mil pesos) y 10 balones de su diseño; el segundo lugar obtendrá $30,000 (treinta mil pesos) y 5 balones elaborados de su diseño; mientras que el tercer lugar recibirá $20,000 (veinte mil pesos) y 2 balones de su diseño.

Concurso de diseño de calcetas deportivas

1er. Lugar: Antonio Max Ramírez Brito. Título: “El sigilo del Códex”.

2do. Lugar: Fredy Adalberto Ramírez Cruz. Título: “Calcetas animales fantásticos”.

3er. Lugar: Jesús Antonio García. Título: “Calcetas de palma”.

El primer lugar recibirá $50,000 (cincuenta mil pesos) y 10 pares de calcetas de su diseño; el segundo lugar obtendrá $30,000 (treinta mil pesos) y 5 pares de calcetas de su diseño; mientras que el tercer lugar recibirá $20,000 (veinte mil pesos) y 2 pares de calcetas de su diseño.

Cabe destacar que algunos de los balones y calcetas que se maquilen adicionalmente a los que serán entregados a las y los ganadores, serán distribuidos en comunidades del estado de Oaxaca.

Estas convocatorias tienen como precedente los proyectos de diseño de balones y calcetines del artista Francisco Toledo, fundador del CaSa y de Amigos del IAGO y del CFMAB A.C. En el CaSa, llegó a tener una máquina para fabricar calcetines, donde produjo 6 diseños de su autoría; en el caso de la producción de balones, estos se imprimían en serigrafía y fueron ensamblados en centros penitenciarios con la finalidad de apoyar las labores realizadas en esos espacios.

Tanto en el diseño de balones, como de calcetines, Toledo comenzó produciendo diseños de su autoría y posteriormente invitó a otros artistas a proponer sus diseños. Es por ello, que la SECULTA, el CaSa y Amigos del IAGO y del CFMAB A.C. crearon estas convocatorias, cuyo propósito es incentivar la creatividad y promover la diversidad en propuestas de diseño.