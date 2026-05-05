Se alista Oaxaca para temporada de lluvias y ciclones 2026

Las secretarías de la Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Guardia Nacional implementarán planes estratégicos para cuidar y proteger a la ciudadanía esta temporada de lluvias

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, coordinación y atención oportuna ante posibles fenómenos hidrometeorológicos y proteger la vida y patrimonio de la población, el Gobernador Salomón Jara Cruz instaló la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil y la declaratoria de Sesión Permanente para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026.

Dentro de esta reunión realizada en Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal subrayó que, con este organismo, se determinarán con mayor oportunidad las acciones procedentes a realizarse durante este periodo.

“En este gobierno, la vida y seguridad de las y los oaxaqueños son prioridad, no escatimaremos esfuerzos ni recursos para cumplir con esta alta responsabilidad. Hoy reiteramos nuestro compromiso de actuar con oportunidad y sentido humano, estaremos atentos, coordinados y preparados para responder antes, durante y después de cualquier contingencia”, destacó.

En este marco, exhortó a todos los municipios a convocar a sus Consejos Municipales en Sesión Permanente, como se encuentra establecido en los artículos 16 y 41 de la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el Estado de Oaxaca, ya que estos serán el primer nivel de respuesta ante la presencia de un riesgo o fenómeno natural dentro de sus jurisdicciones.

El coordinador Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Manuel Maza Sánchez detalló que, esta declaratoria atiende el mandato de ley, que establece que antes del inicio de la temporada de lluvias y ciclones, debe estar constituido y preparado el Consejo.

Por su parte, el director general del Organismo Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Julián Rubén Ríos Ángeles expuso el pronóstico de las condiciones climáticas durante este periodo de lluvias.

Detalló que la temporada de precipitaciones comenzará este 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Océano Atlántico. Asimismo, indicó que se prevé el desarrollo de entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico y de 11 a 15 en el Atlántico.

Como parte de las acciones a realizarse, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar), así como la Guardia Nacional (GN), implementarán diversos planes estratégicos para cuidar y proteger en todo momento a la ciudadanía oaxaqueña.