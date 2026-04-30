Presenta Fonatur estrategia de Turismo Comunitario en el Tianguis Turístico 2026

El director general del Fonatur presentó los avances de la estrategia Destinos de Turismo Comunitario, cuyo esfuerzo busca consolidar proyectos que recaigan directamente en las comunidades locales

ACAPULCO, Grro. (sucedióenoaxaca.com/vía FONATUR).- En el marco del Tianguis Turístico 2026, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, presentó avances de la estrategia Destinos de Turismo Comunitario, cuyo esfuerzo busca consolidar proyectos donde la propiedad de los bienes y la prestación de servicios recaigan directamente en las comunidades locales, fortaleciendo así la economía regional y preservando la riqueza cultural de México.

Acompañado por representantes de los Pueblos Mancomunados de Oaxaca, el Camino del Mayab en Yucatán y Maya Ka’an en Quintana Roo, el titular destacó el papel protagónico que estas iniciativas han cobrado en la agenda nacional como un motor de desarrollo justo.

Explicó que la actual estrategia es la evolución de un trabajo iniciado hace un año con el Programa Nacional de Impulso al Turismo Comunitario, que dio origen al Distintivo TC. Este certificado, expedido por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, ha tenido una respuesta histórica con más de 500 proyectos inscritos en su primer año, superando las expectativas iniciales y demostrando el interés de un fenómeno que anteriormente carecía de reconocimiento oficial.

Señaló que, gracias a la colaboración con organismos como la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se ha avanzado en la capacitación y en la creación de guías de experiencias en nueve estados, profesionalizando a las empresas de base comunitaria para competir en los mercados más exigentes.

Comentó que un pilar fundamental de esta transformación es el decreto emitido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual declara al Turismo Comunitario como un asunto de interés público para el Estado Mexicano y por primera vez, esta modalidad de viaje cuenta con un respaldo jurídico formal a nivel federal, reconociendo su contribución estratégica al desarrollo nacional y obligando a las instituciones de los tres niveles de gobierno a actuar en su favor.

Detalló que este llamado a la acción ya ha encontrado eco en entidades como Oaxaca y Quintana Roo, que han iniciado procesos de reforma legal para integrar plenamente estas experiencias en sus leyes estatales de turismo.

Fonatur, atendiendo este mandato presidencial, ha puesto todas sus capacidades técnicas y recursos al servicio de la consolidación de estos destinos, aseguró, y si bien la institución mantiene su apoyo al turismo convencional y a la innovación en destinos inteligentes —como los trabajos realizados en Acapulco—, la prioridad actual es garantizar que las comunidades sean las legítimas dueñas de sus empresas.

Con este enfoque, se busca que la derrama económica del sector no solo sea mayor, sino que se distribuya de manera equitativa entre quienes habitan y resguardan los territorios turísticos del país.

En su oportunidad, el representante del DTC Maya Ka’an, Felipe Dzidz Poot, destacó que este tipo de turismo trasciende la actividad económica para consolidarse como un espacio de diálogo y conexión entre las comunidades y los visitantes de las regiones, ya que promueve un mensaje de turismo consciente y de naturaleza, el cual asegura la transmisión del patrimonio biocultural de generación en generación.

La representante de Expediciones Sierra Norte, DTC Pueblos Mancomunados Oaxaca, Angelina Martínez, señaló que estas experiencias se transforman en un intercambio cultural donde los participantes se reconocen mutuamente como personas. En este esquema, se elimina la etiqueta de turista para adoptar la figura de invitado, mientras que el rol de proveedor se sustituye por el de anfitrión de la experiencia.

En representación del DTC Camino del Mayab, Andrés Gutiérrez Cervera, explicó que la región destaca por la presencia de proyectos con una amplia trayectoria que funcionan como anclas para generar una importante derrama económica en toda la zona.