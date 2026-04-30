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Diputado César Mateos lanza estrategia contra la comida chatarra en Oaxaca


OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Frente a la crisis de salud que vive la niñez, el diputado de Morena, César Mateos Benítez, anunció una estrategia territorial para frenar el consumo de comida y bebidas chatarra en escuelas del área metropolitana de Oaxaca.

La iniciativa incluye la instalación de huertos urbanos escolares para fomentar el consumo de alimentos saludables y la creación del “Capitán Mazorca”, quien recorrerá planteles informando sobre los daños de los refrescos y productos ultraprocesados.

El contexto es crítico: 4 de cada 10 niñas y niños en México tienen sobrepeso u obesidad, Oaxaca ocupa el tercer lugar nacional y 8 de cada 10 menores consumen refrescos. “No es casualidad, es resultado de la permisividad y de un sistema que enferma desde la infancia”, afirmó.

El legislador advirtió que estos productos aumentan hasta 2.4 veces el riesgo de obesidad, están ligados a enfermedades como diabetes y padecimientos cardiovasculares, y provocan cerca de 40 mil muertes al año en el país.

Finalmente, convocó a las escuelas a sumarse a esta estrategia para construir espacios libres de chatarra y con producción propia de alimentos. Las interesadas pueden comunicarse al 951 249 1059. “No es discurso, es acción directa para defender la salud de nuestra niñez”, concluyó.

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