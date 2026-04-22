Llama Servicios de Salud de Oaxaca a unirse contra el dengue y chikungunya

La metodología se basa en “Lava, Tapa, Voltea y Tira” objetos que acumulen agua, con esta estrategia Oaxaca logró reducir en un 93.3% los casos de dengue durante 2025

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO). – El titular de Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Efrén Emmanuel Jarquín González, reiteró a la población que la principal estrategia para disminuir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y chikungunya, es la de “Patio limpio”.

La metodología se basa en “Lava, Tapa, Voltea y Tira” objetos que acumulen agua. Esta estrategia, precisó, logró reducir en un 93.3% los casos de dengue durante 2025

Este es el llamado a redoblar esfuerzos para participar en las siguientes líneas de acción: Convocar a los Comités Estatales Intersectoriales de Lucha Contra el Dengue, activar la Red de Municipios por la Salud, integrar la participación de sectores estratégicos, activar medidas de protección personal y comunitaria.

El servidor público convocó a la ciudadanía a sumarse a Oaxaca unida contra el dengue y chikungunya en favor de la salud de todas y todos.