IEEPCO valida elecciones extraordinarias en El Tule y Logueche

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó, en Sesión Extraordinaria Urgente celebrada este jueves, dos acuerdos mediante los cuales se califican como jurídicamente válidas elecciones extraordinarias en municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas.

En el primer punto del orden del día, el órgano electoral calificó como jurídicamente válida la elección extraordinaria de la concejalía propietaria de la regiduría de Ecología, así como de las suplencias de las regidurías de Obras y de Ecología del Ayuntamiento de Santa María del Tule en cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-REC-5/2026.

Como segundo y último punto del orden del día, este órgano colegiado calificó como jurídicamente válida la elección extraordinaria de la concejalía propietaria de la regiduría de Salud del Ayuntamiento de San Francisco Logueche.

En esta sesión virtual estuvieron presentes la consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González, las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas, así como de los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés, así como el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas, y las representaciones de los partidos políticos.