En un libro, recuperan la memoria de la parroquia de San Pablo Huitzo

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El próximo viernes 20 de marzo, a las 18:00 horas, se presentará el libro Laudato Si’ y Laudate Deum, Corazón de Nuestra Parroquia. Este camino lo hice con los pueblos, una obra que reúne la memoria comunitaria, espiritual e histórica de la parroquia de San Pablo Huitzo. El evento tendrá lugar en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca – Fonoteca Eduardo Mata, sede Juárez (Av. Juárez 203, Centro Histórico), en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

El libro es una compilación del Pbro. Jorge Pérez García, con coordinación editorial de María Cristina Salazar Acevedo, y forma parte del proyecto independiente Ediciones sin Editorial, iniciativa dedicada a impulsar la publicación y circulación de libros desde perspectivas comunitarias, culturales y de investigación social. La publicación también es impulsada por el Club de Lectura «Wilfrido López Torres», colectivo que promueve el diálogo cultural y la lectura en la región.

Más que un libro, esta publicación es una memoria viva construida por sus propios protagonistas. Por primera vez reúne testimonios, documentos locales, relatos históricos y experiencias pastorales de las nueve comunidades que conforman la parroquia de San Pablo Huitzo, en Oaxaca, México.

Con un lenguaje claro y un profundo sentido humano, la obra revela cómo la fe puede convertirse en fuerza para sanar, construir comunidad y defender la vida y el territorio. Cada capítulo resguarda voces auténticas de catequistas, familias, jóvenes, autoridades comunitarias y migrantes que comparten su historia con honestidad y esperanza, en sintonía con el llamado a cuidar la casa común impulsado por Papa Francisco.

La presentación del libro estará a cargo de María Cristina Salazar Acevedo, coordinadora editorial de la obra; Ernesto Reyes, periodista; y Braulio Aguilar Orihuela, editor, quienes dialogarán con el público sobre el proceso de construcción colectiva del libro y el valor de las memorias comunitarias como patrimonio cultural y espiritual de los pueblos.

El libro estará disponible en versión electrónica e impresa a través de Amazon, y también podrá adquirirse en su edición impresa el día de la presentación.

La entrada al evento es libre, y la invitación está abierta a la comunidad académica, cultural, pastoral y al público interesado en conocer las experiencias vivas de organización, fe y memoria comunitaria de los pueblos de Oaxaca.