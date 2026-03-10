IEEPCO inicia presentaciones de libros con «Transparencia y Acceso a la Información Pública»

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- Del 13 de marzo al al 8 de mayo, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través de la Comisión Temporal de Comunicación (CTC) y la Unidad Técnica de Comunicación Social (UTCS), realizarán el ciclo de presentaciones de libros titulado: “Democracia en diálogo: Transparencia, Elecciones y Sistemas Normativos Indígenas”, en la Sala de Sesiones del organismo público local electoral.

La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Temporal de Comunicación, Ana María Márquez Andrés, explicó que esta iniciativa busca generar espacios de reflexión y análisis sobre temas fundamentales para la vida democrática del país mediante la difusión de obras editoriales especializadas, dirigidas tanto al personal del Instituto como a la ciudadanía en general.

El ciclo comenzará con la presentación del libro “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, coeditado por la Facultad de Derecho de la UNAM y el INFO Ciudad de México, que se realizará el 13 de marzo a las 11:00 horas. Esta actividad forma parte de una serie de acciones de capacitación y diálogo que impulsan la CTC y la UTCS del IEEPCO.

Márquez Andrés destacó la importancia de acercar a la población materiales editoriales que abordan temas de interés público y que contribuyen al fortalecimiento de la educación cívica y la participación ciudadana. Asimismo, invitó a la ciudadanía para que asista a las presentaciones o seguirlas a través de las plataformas digitales del Instituto.

El libro “Transparencia y Acceso a la Información Pública” de la autoría de Raúl Ávila Ortiz, Jorge Reyes Negrete, Jarumy Esmeralda Méndez Reyes, José Ernesto Ruíz López y Antonio Gutiérrez Victoria, fue coordinado por Juan Gómez Pérez y ofrece un balance sobre el estado que guarda la transparencia en México. La obra analiza temas como la transparencia electoral, el derecho a la ciudad, la justicia ambiental y la enseñanza del derecho de acceso a la información.

Como parte de este ciclo también se presentarán, en próximas fechas, los libros: “Las Elecciones Mexicanas de 2024. Epílogo: Las Elecciones Judiciales 2025”; “Cuestiones Electorales 2020-2024”; y “Xaga Tlhaz / Mejillas de Durazno”. Estas presentaciones brindarán una gran oportunidad para conocer, aprender y analizar sobre los temas abordados en las obras, a partir de las conversaciones enriquecedoras de las autoras y los autores.