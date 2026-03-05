Es tiempo de una mujer como titular de la Auditoría Superior de la Federación

Así lo considera Reyna Miguel Santillán, profesionista oaxaqueña participante en el proceso de selección de titular de la ASF, quien será entrevistada por la Comisión de Vigilancia de la ASF de la cámara de diputados, este viernes

OAXACA, Oax. (sucedióoenoaxaca.com).- Ya es tiempo de que una mujer llegue a ser titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), después de 24 años de ser un cargo reservado solo a hombres, subrayó Reyna Miguel Santillán, contadora pública y abogada, contendiente en el proceso de selección de la persona titular del máximo órgano fiscalizador de México.

«Es tiempo de las mujeres, y es constitucional pedir que la titular de la Auditoría Superior de la Federación sea una mujer, íntegra y preparada, para cumplir con la agenda de género nacional e internacional que, vinculada a nuestra Carta Magna, la Constitución Federal, señala que en legalidad le corresponde a una mujer, ya que durante 24 años, los tres periodos de ocho años el Congreso ha nombrado solamente hombres», enfatizó.

Para fortalecer este pronunciamiento, la experta en temas fiscales, cuentas públicas y derecho, hace un llamado a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en conjunto, para convertirse en observadores de la Comisión de Vigilancia responsable de proponer al Congreso de la Unión la terna de la cual habrá de seleccionar a la persona titular de la ASF.

Lo anterior, en virtud de que existe el riesgo que dicho proceso de selección sea una simulación donde las mujeres solo sean consideradas en la terna, por la Comisión de Vigilancia, pero finalmente el Congreso Federal elija a un hombre.

«Son tiempos de sumarnos todas y todos en esta demanda de contar con una mujer preparada a la ASF, y que sea el resultado de un proceso limpio, sin opacidad, porque es la única forma de garantizar que cumpla eficazmente con la responsabilidad de supervisar el ejercicio de los ingresos y egresos de la federación, que ascienden 10 billones de pesos provenientes de la contribución de las y los mexicanos», recalcó la profesionista zapoteca, avalada por una trayectoria de más de 30 años.

Reyna Miguel Santillán, quien quedó inscrita como aspirante a la titularidad de la ASF una vez cubiertos todos los requisitos, considera que tiene los suficientes méritos para dicho cargo, sin embargo, confía en que podría ser ella o una de las diez mujeres inscritas en el proceso de selección en el que también participan 82 hombres, 92 aspirantes en total.

En tanto, la oaxaqueña acudirá a entrevista con la Comisión de Vigilancia en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México, este viernes 6 de marzo.