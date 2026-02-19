1Presentará Pedro Ildefonso Salas su libro «Elvira la loca y otros cuentos»

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El próximo jueves 26 de febrero a las 17:00 horas se llevará a cabo la presentación del libro Elvira la loca y otros cuentos, del autor oaxaqueño Pedro Ildefonso Salas Morales, en el Museo de Arte Contemporáneo y de las Culturas Oaxaqueñas (MACCO). La obra forma parte del proyecto editorial independiente Ediciones sin Editorial, iniciativa que impulsa la publicación y difusión de autores con propuestas literarias de arraigo cultural.

Elvira la loca y otros cuentos es una recopilación de historias entrañables que retratan a personajes populares y pintorescos de Huajuapan de León, Oaxaca, durante la década de 1960. A través de relatos como “Elvira la loca”, “Roquelay”, “Cachichi, mi amigo el duende”, “Calaca”, “Cachinini”, “Dolores la bruja” y “Chinuni”, el autor reconstruye un universo narrativo donde conviven la nostalgia, las tradiciones, la locura, el amor, la tragedia y la magia.

Con una prosa evocadora, Salas Morales entrelaza pasado y presente para preservar la memoria cultural y social de su tierra natal. Cada cuento se convierte en un testimonio literario que rescata voces, gestos y atmósferas de una época que marcó la identidad comunitaria de Huajuapan, ofreciendo al lector una experiencia íntima y profundamente humana.

La presentación será una oportunidad para dialogar en torno a la importancia de la memoria colectiva y el papel de la literatura como puente entre generaciones. La entrada es libre y está dirigida a público en general interesado en la narrativa oaxaqueña contemporánea.