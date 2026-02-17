“Cuentos y leyendas de la montaña” reviven la tradición oral de la sierra de Oaxaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoxaca.com).- El próximo viernes 20 de febrero, a las 18:00 horas, se llevará a cabo la presentación del libro Cuentos y leyendas de la montaña de Josué Domingo, con ilustraciones de Ángel Pacheco Domingo, una obra que rescata y reimagina la tradición oral de las comunidades de las sierras Mixe y Juárez de Oaxaca. La actividad será de entrada libre y contará con la participación del ilustrador, el autor y Braulio Aguilar Orihuela como presentadores.

La obra literaria se compone de relatos que fusionan humor, fantasía y sabiduría popular. A través de historias protagonizadas por duendes traviesos, animales parlantes, cazadores transformados y personajes humildes que se enfrentan a lo sobrenatural, el libro construye un universo narrativo profundamente ligado al imaginario comunitario de la región. La publicación forma parte del proyecto Ediciones sin Editorial.

Con un lenguaje accesible, ágil y colorido, Cuentos y leyendas de la montaña no sólo entretiene, sino que transmite valores fundamentales como el respeto por la naturaleza, la justicia, la importancia del trabajo colectivo y las consecuencias de la ambición o la pereza. Se trata de un libro que dialoga con la memoria oral y la actualiza para nuevas generaciones de lectores.

La presentación será un espacio de encuentro entre literatura, ilustración y tradición, donde se reflexionará sobre la vigencia de los mitos y relatos populares como herramientas para preservar la identidad cultural de los pueblos originarios de Oaxaca.