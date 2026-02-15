Abre en Zaachila el Museo Comunitario y de Interpretación «Zaallil»

VILLA DE ZAACHILA , Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Honorable Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, Oaxaca, que preside Ernesto Vargas López, a través de la Regiduría de Educación, Cultura y Deportes y el Departamento de Cultura, inauguró la Sala No. 1 del Museo Comunitario y de Interpretación “Zaallil”.

Este nuevo espacio cultural, ubicado en las instalaciones del CECAD, a un costado de la Ex Estación del Ferrocarril, representa un paso firme en la preservación, rescate y difusión del legado histórico de nuestro municipio.

En esta primera sala se exhiben 29 piezas arqueológicas pertenecientes al acervo comunitario de la Villa de Zaachila, las cuales durante años permanecieron resguardadas y hoy son puestas en valor para el disfrute y aprendizaje de la ciudadanía. Entre las más relevantes destacan dos figuras arqueológicas de gran importancia, acompañadas de información detallada sobre su origen y características.

El museo también integra elementos que reflejan la identidad cultural viva de nuestro pueblo, como el penacho de la Danza de la Pluma elaborado por artesanos locales, la indumentaria tradicional de la mujer zaachileña y representaciones de la Danza de los Zancos.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal destacó que este museo “es un acto de justicia histórica para nuestro pueblo.

Zaachila no solo es memoria del último bastión zapoteca, es identidad viva. Hoy damos un paso firme para rescatar y compartir con orgullo nuestras raíces con las nuevas generaciones”.

Finalmente, reiteró la invitación a la ciudadanía para visitar este recinto y sumarse con propuestas o colaboraciones que permitan fortalecer y ampliar este proyecto cultural.

Con la apertura del Museo Comunitario y de Interpretación “Zaallil”, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio histórico y la promoción de la identidad zapoteca que distingue a la Villa de Zaachila.