En San Melchor Betaza celebran La Guelaguetza Serrana 2026

SAN MELCHOR BETAZA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).-Bajo el cielo de San Melchor Betaza, el Gobernador Salomón Jara Cruz presidió la Guelaguetza Serrana 2026, una celebración que reafirma el orgullo, la identidad y la resistencia cultural de los pueblos originarios de Oaxaca.

Acompañado por la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, el Mandatario estatal fue testigo de este encuentro en que la fraternidad se manifestó en cada son y jarabe.

La festividad inició con los acordes de «Dios nunca muere», himno que dio paso a un colorido convite por las calles de Betaza, encabezado por la representante de la Diosa Centéotl 2025, Patricia Casiano Zaragoza.

«La Guelaguetza es un abrazo de fraternidad que nos hace sentir vivos, es dar y recibir, es la voz de la tierra que nos habla de su cultura», expresó la representante de la Diosa Centéotl en su mensaje de bienvenida. Previo al espectáculo dancístico, las autoridades inauguraron una muestra artesanal que dio cuenta del talento y creatividad de las y los artesanos de la región.

La delegación anfitriona de San Melchor Betaza abrió esta gran fiesta con sus sones y jarabes, demostrando que en esta tierra la música se lleva en la piel y se transmite de generación en generación.

En el escenario también participaron delegaciones de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Teotitlán del Valle, Asunción Nochixtlán, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Santiago Pinotepa Nacional, San Pedro Ixcatlán, Villa Hidalgo Yalálag, Santa María Tonameca, Santiago Jocotepec, así como las Chinas Oaxaqueñas de Genoveva Medina, entre otras, quienes llenaron el encuentro de danza, tradición y algarabía.

La Guelaguetza Serrana 2026 consolidó su esencia ancestral como una celebración de cooperación mutua, en que el folclor, la música y los colores de cada región se entrelazan para fortalecer la identidad y el orgullo de ser oaxaqueñas y oaxaqueños.