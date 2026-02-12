Explican la importancia de vacunarse contra el sarampión

ZAPOPAN, Jal.(sucedióenoaxaca.com/vía UAG).- “La importancia de la vacunación radica en su capacidad como la única herramienta de salud que logra la erradicación de diversos patógenos, como enfermedades y virus, y disminuye la mortalidad de la población de manera considerable”.



Así lo comentó la Dra. Dania Olivia Govea Alonso, Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), quien explicó la importancia de vacunarse contra el sarampión, un virus que actualmente causa estragos en la población de México y Jalisco.



Y es que, la académica explicó que la inmunidad colectiva solo se alcanzará si el 95% de la población cuenta con un esquema completo de vacunación, la cual requiere de dos dosis y brinda protección de por vida.



“El cumplimiento de este esquema protegerá a los bebés menores de un año y a las personas inmunosuprimidas”, aseguró.



La Dra. Govea Alonso recomendó a los adultos de hasta 49 años que no recuerdan o no tienen la certeza de haber completado su esquema de vacunación, se apliquen la vacuna en estos momentos.



Antecedentes



Históricamente, relató, la vacuna contra el sarampión es muy efectiva, ya que está aprobada desde la década de los años 80; sin embargo, tras la pandemia de COVID 19, la vacunación contra ésta y otras enfermedades disminuyó notablemente.



“Este descuido propició el surgimiento de brotes en diversos países, y el virus se importó a México a través de personas que viajaron al extranjero”, afirmó la también académica de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo de la UAG.



«Desde febrero de 2025, el número de casos se incrementó de manera sostenida, lo cual se vio favorecido por campañas de desinformación que alejaron a los padres de los centros de salud”.



Los datos oficiales al 5 de febrero reportaron 5 mil 600 casos probables a nivel nacional, de los cuales 2 mil 027 resultaron confirmados.



En el estado de Jalisco, la cifra de contagios confirmados alcanzó los mil 180 casos, lo que derivó en el cierre de 56 planteles escolares debido a la alta contagiosidad del virus en la población infantil, especialmente entre niños de 1 a 4 años, comentó la académica de la UAG.



