Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

IEEPCO declara validas elecciones extraordinarias de Sistemas Normativos Indígenas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- En Sesión Extraordinaria Urgente celebrada este miércoles, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó dos acuerdos relacionados con las elecciones de concejalías en municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas.

El órgano electoral declaró jurídicamente válida la elección extraordinaria de la concejalía propietaria de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Constancia del Rosario; así mismo declaró válida la elección extraordinaria de las concejalías suplentes del Ayuntamiento de San Bartolomé Yucuañe.

En la sesión estuvieron presentes la consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González; las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; así como los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas. De igual forma, asistieron el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas, y las representaciones de los partidos políticos.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
También podría interesarte

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Total
0
Share
0
0
0
0