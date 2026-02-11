IEEPCO declara validas elecciones extraordinarias de Sistemas Normativos Indígenas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- En Sesión Extraordinaria Urgente celebrada este miércoles, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó dos acuerdos relacionados con las elecciones de concejalías en municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas.

El órgano electoral declaró jurídicamente válida la elección extraordinaria de la concejalía propietaria de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Constancia del Rosario; así mismo declaró válida la elección extraordinaria de las concejalías suplentes del Ayuntamiento de San Bartolomé Yucuañe.

En la sesión estuvieron presentes la consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González; las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; así como los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas. De igual forma, asistieron el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas, y las representaciones de los partidos políticos.