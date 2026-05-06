Realiza IEEPCO penúltimo Foro Regional de la Consulta Indígena en Miahuatlán

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, Oax. (sucedióenoaxaca.com/via IEEPCO).- Este municipio fue sede del penúltimo Foro Regional correspondiente a la etapa consultiva de la Consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, dirigida a personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Este ejercicio tiene como objetivo determinar la pertinencia y, en su caso, establecer los lineamientos para el reconocimiento indígena de un partido político local.

En el acto inaugural, el consejero electoral y presidente de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Manuel Cortés Muriedas, agradeció la asistencia de las autoridades presentes y subrayó la importancia de que las distintas instancias participantes escuchen las opiniones de las comunidades.

En el foro, al que también asistió la consejera electoral del IEEPCO, Ana María Márquez Andrés, participaron autoridades municipales y comunitarias zapotecas y afromexicanas de los municipios de San Francisco Ozolotepec, San José Lachiguiri, San Mateo Río Hondo, San Sebastián Río Hondo, Santa Catarina Cuixtla, Santo Tomás Tamazulapan, Miahuatlán de Porfirio Díaz, San Andrés Paxtlán, San Ildefonso Amatlán, San Marcial Ozolotepec, San Pedro Mártir Quiechapa, Santa Catalina Quieri, Santa María Ozolotepec y Sitio de Xitlapehua, quienes compartieron sus opiniones en las diversas mesas de trabajo.

La actividad fue organizada en conjunto por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (SIPCIA), en su calidad de órgano técnico, y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), como órgano garante.

Las autoridades municipales que no han podido asistir a los foros podrán enviar el “Cuadernillo de Opinión” hasta el viernes 8 de mayo, el cual deberá remitirse a la Oficialía de Partes del IEEPCO. De igual forma, las personas indígenas y afromexicanas sujetas a consulta pueden participar mediante el correo electrónico consulta@ieepco.mx, así como a través de llamadas o mensajes de WhatsApp o Telegram a los números 951 119 62 34, 951 123 22 77 y 951 557 68 64. También pueden comunicarse con la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana al teléfono 951 502 06 30, extensión 225.

La etapa consultiva concluirá este viernes 8 de mayo con el Foro Regional que se desarrollará en el segundo patio del Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez, ubicado en la Plaza de la Danza, a las 11:00 horas.