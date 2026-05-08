IEEPCO aprueba acuerdos relacionados con San Ildefonso Villa Alta y Santa María Apazco

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- En Sesión Extraordinaria Urgente celebrada este jueves, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó dos acuerdos relacionados con municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas.

Como primer punto del orden del día, el Consejo General declaró jurídicamente válida la elección extraordinaria de las concejalías suplentes de la Regiduría de Obras y de la Regiduría de Salud del Ayuntamiento de San Ildefonso Villa Alta, en cumplimiento de la sentencia dictada el 13 de febrero de 2026 por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro del expediente JNI/153/2025.

Como segundo y último punto del orden del día, el Consejo General declaró que la decisión tomada por la comunidad de la cabecera municipal de Santa María Apazco, mediante Asamblea General Comunitaria, cuenta con reconocimiento y validez jurídica únicamente en el ámbito de dicha comunidad, derivado del ejercicio de su libre determinación y autonomía, derechos reconocidos en el marco jurídico nacional e internacional.

En la sesión virtual estuvieron presentes la consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González; las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; así como los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas. También asistieron el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas, y las representaciones de los partidos políticos.