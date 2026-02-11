El Conversatorio de Periodismo 2026 y la Hemeroteca Pública fortalecen alianza

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El Conversatorio de Periodismo 2026 inició una nueva etapa de trabajo en coordinación con la Hemeroteca Pública de Oaxaca “Néstor Sánchez Hernández”, con el objetivo de fortalecer la formación, lectura y reflexión crítica del oficio periodístico.

Durante una reunión de trabajo con los responsables de la organización y la institución, se acordó el arranque de talleres de periodismo dirigidos a niñas, niños, estudiantes y personas adultas, que se impartirán en modalidad de fin de semana, así como la organización de actividades académicas y formativas abiertas al público interesado.

En el encuentro también se definió el inicio de la primera campaña de donación de libros especializados en periodismo, comunicación, mercadotecnia, diseño y relaciones públicas, con el propósito de ampliar el acervo disponible para consulta y trabajo académico en esa institución fundada en 1972.

Asimismo, se establecieron las bases para la realización del 2o. Conversatorio de Periodismo 2026 “¿Para qué escribir la historia del periodismo en Oaxaca?”, un espacio de análisis orientado a discutir el valor histórico, académico, ético y social de los periódicos impresos en el estado.

El coordinador general del Conversatorio de Periodismo 2026, Francisco J. Sánchez, señaló que esta nueva etapa busca “recuperar la lectura y el debate como herramientas centrales del periodismo, frente a un contexto marcado por la inmediatez , la polarización y la superficialidad informativa”.

Por su parte, el director de la Hemeroteca Pública de Oaxaca “Nestor Sánchez”, Kevin Bautista, destacó la importancia de vincular estos proyectos con el resguardo documental y la memoria periodística de miles de ejemplares de periódicos y revistas.

Mientras, la coordinadora administrativa del Conversatorio de Periodismo 2026, Isabel Bautista Aguilar, subrayó el enfoque formativo y comunitario de las actividades programadas enfocados a dignificar el ejercicio profesional de este oficio.

El Conversatorio de Periodismo 2026 surgió hace dos años como iniciativa orientada a la reflexión crítica del periodismo, la dignificación de la profesión, la promoción de la lectura especializada y la formación de nuevos públicos lectores, consolidándose como espacios permanentes de diálogo y aprendizaje en Oaxaca.