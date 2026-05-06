Estudiante del IEBO gana medalla de plata en la XXVI Olimpiada Nacional de Matemáticas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- David Martínez Cortés conquistó la medalla de plata en la XXVI Olimpiada Nacional de Matemáticas (ONMAPSB), realizada en Jalisco. Es estudiante del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), plantel 250 “Santa Ana Miahuatlán.

En una competencia en la que participaron los mejores talentos del país, David demostró su habilidad en lógica y resolución de problemas, logrando colocarse entre los primeros lugares a nivel nacional.

Este resultado refleja el esfuerzo constante del estudiante, así como el acompañamiento de sus docentes, familia e institución, quienes continúan impulsando el talento académico en las comunidades oaxaqueñas.

Este logro también se enmarca en el fortalecimiento educativo que impulsa el Gobernador Salomón Jara Cruz, a través de la ampliación de oportunidades en todas las regiones del estado.