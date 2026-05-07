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Reconoce Sectur Oaxaca el potencial turístico de Santo Domingo Tomaltepec

Se plantea impulsar al municipio bajo el modelo de Experiencia Turística Comunitaria

SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) realizó un recorrido por este municipio de los Valles Centrales para identificar oportunidades y generar estrategias que permitan fortalecer y visibilizar sus espacios turísticos.

Entre los atractivos y actividades favorables para impulsar el turismo comunitario resaltan la visita a la presa La Mina, un sitio con gran potencial para el desarrollo del ecoturismo y actividades al aire libre.

Durante el recorrido por Tomaltepec la Sectur visitó un taller de talabartería, donde se preserva esta actividad artesanal que brinda identidad a esta comunidad, así como establecimientos de alimentos como pan y empanadas.

Además, se destacó la importancia de la Feria del Pan y la Talabartería, celebración anual que impulsa las tradiciones e identidad del municipio.

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