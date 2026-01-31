SAN ANDRÉS HUAYAPAN, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El pasado miércoles 28 de enero se llevó a cabo la instalación del Consejo Asesor del Parque Nacional Benito Juárez por su gran importancia como patrimonio biocultural, su papel clave en el abasto de agua y la regulación climática, así como su potencial productivo, educativo, cultural y turístico. Es importante compartir que el parque nacional Benito Juárez se estableció mediante decreto presidencial, por el general Lázaro Cárdenas del Río y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1937.

Se encuentra ubicado en terrenos forestales inmediatos a la Ciudad de Oaxaca, en los municipios de Oaxaca de Juárez (San Felipe del Agua y Donaji), San Andrés Huayapam, San Pablo Etla y Tlalixtac de Cabrera. Abarca una superficie de 2 mil 591-51-56.59 hectáreas que resguardan ecosistemas de bosque tropical caducifolio, bosque de encino, pino-encino, pino y bosque de galería que son el hábitat de más de 400 especies de flora y fauna y aportan servicios ambientales como agua y la estabilidad climática.

La reunión de instalación se llevo a cabo en la comunidad de San Andrés Huayapam y fue convocada por los comisariados de Bienes Comunales, el C. Elías Santiago López de San Andrés Huayapam, el C. Erasto Zárate Pérez Comisariado de San Pablo Etla, el C. Adrián Bautista Bautista de Tlalixtac de Cabrera y el C. Juan Pedro Ramírez Báez del Ejido Donají quien ocupa la presidencia ejecutiva del Consejo. Los comisariados han venido platicando desde hace unos meses para trabajar juntos como comunidades para la conservación y cuidado de esta importante Área Natural Protegida en conjunto con las autoridades municipales de sus comunidades.

En el evento también participó el C. Silverio Luis Hernández Santiago, Presidente Municipal de San Andrés Huayapam y su cabildo, además de la representación del Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez. La toma de protesta estuvo a cargo de la Dra. Karime Unda Harp, Titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, quien estuvo en representación de la Presidencia Honoraria que ocupa el Gobernador de Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Durante la reunión cada uno de los comisariados compartió la problemática que se vive en cada uno de sus territorios y delinearon algunas de las acciones para trabajar en el 2026. Algunos de los temas que expusieron fueron las plagas forestales, la prevención de incendios forestales, la perdida de la cobertura forestal, la erosión y la restauración, el manejo de microcuencas, la recuperación de cañadas, la vigilancia ambiental, el monitoreo de la biodiversidad, la comunicación entre comunidades y el turismo sustentable.

En este proceso de diagnóstico participaron la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas quien ocupa la Secretaría Técnica del Consejo y el Foro Oaxaqueño del Agua que ha venido impulsando la Conservación de la Cordillera Norte de los Valles Centrales, lugar donde se encuentra localizado el parque.

En la reunión también participaron la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional Forestal y el Organismo Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua y por parte del Gobierno del Estado: la Comisión Estatal Forestal y Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural. Cada una de las dependencias expreso la importancia que tiene la integración del consejo y como desde que cada uno de sus programas de gobierno podría sumarse para apoyar las iniciativas que se plantearon desde las comunidades.

Dentro del consejo y como parte de las organizaciones de la sociedad también se integraron el Foro Oaxaqueño del Agua, el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, la Unión de Comunidades y Ejidos por la Conservación del Agua de los Bosques de los Valles Centrales de Oaxaca, Servicios Comunitarios SC, el Observatorio Ciudadano/Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca, Divulgadores Oaxaca AC y ONCA AC. Por el lado del sector académico y de investigación quedaron el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca, al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Oaxaca, a la Universidad de la Sierra Juárez y a la Asociación Mexicana de Hidráulica.