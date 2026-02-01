LaTercaMemoria: Efemérides culturales de febrero

07 de febrero de 2017: Fallece en la Ciudad de México el escritor y melómano Eusebio Ruvalcaba, autor de Un hilito de sangre y El arte de mentir, entre muchos otros títulos. En una de sus estancias en la ciudad de Oaxaca, declaró que le habría gustado morir en esta tierra, escuchando a Mahler. Ruvalcaba nació en la ciudad de Guadalajara el 04 de septiembre de 1951.

08 de febrero de 2020: Fallece la poeta Guadalupe Ángela Ramírez Victoria, autora de obras como La alquimista, Poemario de las vírgenes, A lápiz haikús, Cuchillitos y Conchas donde guarda la jacaranda sus semillas, ¡Cuidado! ¡Te cae la nube! , Cartas a Santiago y Autorretratos de una joven bailarina.

14 de febrero de 1831: Muere fusilado en el Exconvento de Cuilapan el General Vicente Guerrero, tras su detención en Playa de La Entrega, en Huatulco.

17 de febrero de 1933: Nace en Tlacoquemécatl, Ciudad de México, el compositor Héctor Martell, autor de temas como «Amor añejo» y «Déjenla», quien llegó por primera vez a la ciudad de Oaxaca en 1962 para luego elegirla como su segunda patria hasta su muerte.

28 de febrero de 1882: Nace en la calle 20 de Noviembre de la Ciudad de Oaxaca el llamado «Maestro de las Juventudes de América», José Vasconcelos, fundador de la Secretaría de Educación Pública y autor del libro Ulises Criollo.