El IEEPCO recibe más de 5 mil solicitudes para observación de Revocación de Mandato

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).-El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) informó que, al cierre de la Convocatoria para la Observación del Proceso de Revocación de Mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca para el periodo constitucional 2022–2028, el Sistema de Registro de Observación Electoral (SIROBE) contabilizó un total de 5,590 solicitudes, de las cuales 5,011 fueron debidamente finalizadas y 579 quedaron inconclusas.

Las solicitudes recibidas serán analizadas para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria y, en su caso, validadas por el Consejo General del IEEPCO. Del total de registros, 3,028 corresponden a mujeres y 2,562 a hombres. Asimismo, se registraron 22 personas con discapacidad, 1,430 personas con autoadscripción indígena, 21 personas con autoadscripción afromexicana y 45 personas que se identificaron como parte de la diversidad sexual, lo que da cuenta de una participación ciudadana amplia, plural e incluyente.

En cuanto a la participación de personas observadoras provenientes de otras entidades federativas, el SIROBE reportó 70 solicitudes, de las cuales 64 fueron concluidas y 6 quedaron sin finalizar. Las personas registradas provienen de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco.

Lo anterior se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo IEEPCO-CG-41/2025, mediante el cual se aprobaron la Convocatoria, sus Anexos y los Lineamientos para la implementación de la observación durante la Jornada de Revocación de Mandato, que se llevará a cabo el domingo 25 de enero, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

La observación electoral constituye un mecanismo fundamental de participación ciudadana que fortalece los principios de certeza, legalidad, transparencia, rendición de cuentas y control democrático, así como el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Cabe señalar que la Convocatoria fue abierta el 22 de diciembre, y la fecha límite para la recepción de solicitudes fue el viernes 16 de enero de 2026, garantizando condiciones de igualdad, accesibilidad temporal y certeza jurídica para todas las personas interesadas.