IEEPCO publica la ubicación de casillas para la Jornada de Revocación de Mandato

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) informa que, en cumplimiento al calendario aprobado por el Consejo General, a partir de este momento ya se encuentra disponible en la página oficial de este órgano electoral la información correspondiente a la ubicación de las casillas para la Jornada de Revocación de Mandato.

La ciudadanía podrá consultar, a través del sitio web https://www.ieepco.org.mx/cat-info/ubica-tu-casilla-rm2026 , un listado que incluye el distrito local, municipio, sección electoral, tipo de casilla y el domicilio donde estará instalada.

Cabe destacar que, para la Jornada de Revocación de Mandato, el IEEPCO tiene proyectada la instalación de 2 mil 816 casillas en todo el estado de Oaxaca, a las cuales deberá acudir la ciudadanía para ejercer su derecho a participar en este ejercicio democrático. El horario de votación será de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

La Jornada de Revocación de Mandato se llevará a cabo este domingo 25 de enero de 2026, en todo el estado, permitiendo a la ciudadanía oaxaqueña ejercer su derecho a opinar respecto a la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo en que a Salomón Jara Cruz, Gobernador del Estado, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Gubernatura hasta que termine el periodo?”

El IEEPCO invita a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales y a participar de manera libre, informada y responsable en este proceso de participación ciudadana.