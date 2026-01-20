Centro Histórico y Ruta de las Artesanías, para disfrute de propios y visitantes

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Turismo del Estado (Sectur Oaxaca) destaca al Centro Histórico de la capital del estado y la Ruta Mágica de las Artesanías, como una opción ideal para disfrutar durante cualquier día de la semana.

De acuerdo con la dependencia, en el primero de estos, las y los visitantes pueden adentrarse en la historia de la entidad a través de su arquitectura; recorrer museos, mercados y plazas llenas de arte y tradición; experiencia que se complementa con la visita a la zona arqueológica de Monte Albán; ambos sitios Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Asimismo, la Ruta Mágica de las Artesanías es una alternativa para quienes buscan conocer el arte popular oaxaqueño a través de los talleres donde elaboran piezas en telar de cintura, alfarería en barro negro y barro verde vidriado, bordados, entre otras técnicas que se transmiten de generación en generación.

La ruta se integra por las comunidades de San Martín Tilcajete, Santa María Atzompa, San Bartolo Coyotepec, Santo Tomás Jalieza, San Antonino Castillo Velasco, Ocotlán de Morelos, Villa de Zaachila, Cuilápam de Guerrero y San Antonio Arrazola en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán; en las que también es posible visitar sitios arqueológicos y degustar la gastronomía tradicional de los Valles Centrales.