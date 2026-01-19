“Sinfonía de Colores”, imagen de la 94 edición de la Guelaguetza

La obra fue seleccionada entre 41 piezas y será la imagen oficial de la máxima fiesta de las y los oaxaqueños este 2026

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobierno del Estado de Oaxaca dio a conocer el fin de semana la imagen oficial de la edición 94 de la Guelaguetza, una de las celebraciones culturales más importantes de México y del mundo, que en 2026 estará representada por la obra “Sinfonía de Colores”.

La imagen fue creada por el artista Noel Gómez Lorenzo, originario de San Juan Colorado, quien resultó ganador del concurso en el que participaron 41 obras de creadoras y creadores oaxaqueños.

“Sinfonía de Colores” es una pieza de 70 x 100 centímetros, realizada en óleo sobre tela y en estilo realista. En ella se celebra a la Guelaguetza no solo como una fiesta, sino como un acto profundo de identidad, intercambio y memoria colectiva del pueblo oaxaqueño.

En la composición, mujeres y hombres danzantes ocupan el centro de la escena; sus vestidos tradicionales, abiertos como abanicos de color, simbolizan la diversidad cultural de las ocho regiones del estado. La música convoca a la danza, al encuentro y a la vida comunitaria, elementos esenciales de esta celebración ancestral.

Con base en la convocatoria, el autor de la obra recibirá un reconocimiento por parte de la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca), se garantizará su participación en la exposición colectiva Pinceladas de Tradición durante Julio, Mes de la Guelaguetza 2026; así como un apoyo que se entregará al finalizar la 94 edición de esta máxima fiesta.