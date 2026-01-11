Pueblos Mancomunados de Oaxaca nominados a los Premios Excelencias 2025 

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Como ejemplo de turismo comunitario indígena y desarrollo sustentable, los Pueblos Mancomunados de Oaxaca están nominados en los Premios Excelencias 2025 dentro de la categoría “Premios Excelencias Turísticas”.

La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) informó que el Grupo Excelencias incluyó a estas comunidades pertenecientes a la Ruta Sierra Juárez como reconocimiento a sus esfuerzos por preservar sus tradiciones y recursos naturales para las generaciones futuras.

Asimismo, la dependencia señaló que los organizadores distinguen proyectos que sobresalen por su excelencia en distintos ámbitos relacionados con el turismo y su conexión con la población.

La ciudadanía en general podrá participar en esta actividad hasta el 14 de enero ingresando al siguiente enlace: https://www.excelenciasgourmet.com/es/premios-excelencias-gourmet-2025-votacion

Cabe destacar que las demarcaciones que conforman la Ruta Sierra Juárez son: Santa María Yavesía, Santa Catarina Lachatao, San Miguel Amatlán, Santa Martha Latuvi, Benito Juárez, San Antonio Cuajimoloyas, San Isidro Llano Grande y La Nevería.