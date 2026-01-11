Mónica Iturribarría gana la beca de residencia Atelier Mondial

SAN AGUSTÍN ETLA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CASA).- El Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca a través del Museo Textil de Oaxaca (MTO) y el programa Atelier Mondial se complacen en anunciar a Mónica Iturribarría como ganadora de la beca de residencia en creación de textiles.

“El intercambio internacional ofrece creadores oaxaqueños nuevas herramientas y formas de diálogo, conectando la riqueza textil de Oaxaca con las prácticas artísticas de Europa”, destacó Daniel Brena, Director del CaSa.

Desde 2016, esta beca se ha emitido con el propósito de fortalecer los proyectos de creación e innovación textil en Oaxaca, con un enfoque en las prácticas contemporáneas, la convocatoria se dirige a artistas o diseñadores que deseen enriquecer su quehacer artístico mediante un intercambio cultural en Francia y Suiza.

Por su parte, Héctor Meneses, director del Museo Textil de Oaxaca, aseguró que “esta oportunidad permitirá a la artista desarrollar su práctica en un entorno internacional, enriqueciendo su trabajo a través del intercambio cultural y profesional en Suiza y Francia”. Además, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer el arte textil y apoyar a artistas de Oaxaca en su crecimiento global.

La residencia tendrá una duración de 6 meses, que se dividen en estadías de 4 meses en Mulhouse, Francia y 2 meses en Basilea, Suiza. Además, contará con la asesoría del equipo de La Kunsthalle (Centro de Arte Contemporáneo Mulhouse), una antigua fábrica de hilos DMC que ha sido rediseñada y transformada en estudios de trabajo.

Atelier Mondial otorgará un apoyo económico de $10,000 dólares para solventar la producción de obra y gastos del viaje, como vuelos, visado, alimentación y transporte durante la residencia.

Mónica Iturribarría (Oaxaca, 1981) estudió Artes Plásticas en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), con especialidad en arte contemporáneo por el Centro Cultural La Curtiduría y, además cursó el Sexto Diplomado de Artes Visuales del CaSa.

Su práctica artística, se sitúa en el cruce entre arte textil contemporáneo y estudios de memoria latinoamericanos, en la que propone el bordado como dispositivo de denuncia: puntos que suturan historias individuales, hilos que trazan redes de solidaridad femenina. El aspecto interdisciplinario de su obra abarca el dibujo, escultura, instalación y experimentación textil.

Ha expuesto su obra en escenarios nacionales y internacionales como el Museo de Arte Contemporáneo y de las Culturas Oaxaqueñas (MACCO), el Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO), Maison Folie Moulins, Festival Lille, Francia, Titanik-Galleria en Finlandia, entre otras. En 2023 recibió la distinción de Sistema Nacional de Creadores (SNCA) 2023-2025 del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC).