El huevo es un alimento sano y nutritivo 

ZAPOPAN, Jal. (sucedióenoaxaca.com/vía UAG).- Con solo 75 calorías cada uno, los huevos son una fuente rica y eficiente de proteínas, pues un huevo grande contiene aproximadamente 6 gramos de proteína de alto valor biológico. Aportan nutrientes dentro de los que destacan la vitamina D, zinc y colina.

Las yemas de huevo contienen luteína y zeaxantina, nutrientes beneficiosos para reducir el riesgo de cataratas y degeneración muscular, la principal causa de ceguera en personas de 55 años o más.

Por otro lado, las yemas son una gran fuente de colesterol, un huevo grande típico contiene 186 miligramos de colesterol. Por lo que las personas con riesgo de enfermedad cardiaca, que tienen diabetes o que han sufrido un ataque cardiaco, deben prestar mucha atención a la cantidad de colesterol en su dieta. Eso no quiere decir que el colesterol de las yemas sean una opción dañina, si la dieta de una persona contiene poco colesterol, los huevos pueden considerarse menos peligrosos. Por ejemplo, para alguien que ha decidido volverse vegetariano, tal vez la única fuente de colesterol sea la yema de huevo. La Asociación Americana del Corazón sugiere consumir un huevo al día, como parte de una dieta saludable.

Almacenamiento y seguridad alimentaria

Además de su valor nutricional, es muy importante consumir huevo en buen estado y que su manejo sea higiénico. Aquí te compartimos algunos consejos:

Busque la fecha de caducidad en los cartones de huevos; generalmente duran de cuatro a seis semanas después de esta fecha.

Evite los paquetes con huevos rotos. Deseche el huevo roto si descubre uno después de comprarlo.

Refrigere inmediatamente los huevos en su caja a 4°C o menos, en la parte más fría del refrigerador. Evite guardar en puertas laterales donde varía la temperatura.

Es importante cocinarlos completamente para disminuir el riesgo de contraer salmonella. Formas comunes de cocinar huevos incluyen hervir, escalfar, revolver o freír. Si usa recetas de huevos poco cocidos o crudos, use huevos pasteurizados que hayan sido tratados térmicamente para destruir las bacterias.

No permita que los huevos cocidos o platos con huevo reposen a temperatura ambiente durante más de dos horas.

Lávese las manos y cualquier superficie con agua y jabón que haya estado en contacto con huevos crudos.

Una opción para prepararlo

El huevo es uno de los alimentos que puede prepararse de muchas maneras, una de ellas es hacer una tortilla de huevo con verduras. Te comparto una deliciosa receta para preparar en casa (para 4 personas):

Ingredientes

6-7 huevos

3 papas

1 cebolla

2 calabacitas medianas

3 pimientos

3-4 cucharadas de aceite de oliva o de aguacate

Sal y pimienta al gusto

Procedimiento:

Lave y pele las papas, córtelas muy finas. Haga lo mismo con la cebolla y cocínelas en aceite hasta que estén blandas. Escúrralas.

Pele las calabacitas, córtelas en rodajas finas y cocínelas en una menor cantidad de aceite que las papas.

Corte los pimientos en tiras.

Bata los huevos. Vierta la mitad en una sartén caliente con un poco de aceite.

Coloque encima las papas con la cebolla, los pimientos y la cebolla. Vierta el resto del huevo.

Cuando la tortilla esté cocinada, dele la vuelta y deje que se enfríe sobre un plato.