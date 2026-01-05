Oaxaca Cine Móvil presenta los Encuentros de Cine por Palestina en México

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía OAXACACINE).- Como parte de la iniciativa de Trabajadores del Cine por Palestina México (TDCxPMX), presentaremos un ciclo de cine dedicado al pueblo palestino, su cultura, su lucha y su resistencia, sumando al objetivo de difundir la vida palestina ante los violentos esfuerzos de Israel por hacer un borrado de su población y milenaria historia.

El viernes 9 de enero (a las 19 horas) y el sábado 10 de enero (a las 16 y 19 horas) presentaremos, en Sala Elia, tres programas de largometrajes y cortometrajes que muestran un panorama de la cultura e historia palestina desde diversos ángulos.

Las proyecciones serán de entrada libre, con donativo voluntario. Todo lo recaudado se donará a las organizaciones Hassala y Palestina Animada, en apoyo a artistas y animadores gazatíes.

Posterior a las proyecciones presentadas por OaxacaCine Móvil, los días 9 y 10 de enero, en Sala Elia se exhibirán más programas de cine palestino, hasta el 17 de enero.

PROGRAMA

Viernes 9 de enero | 19 horas

Programa 1: ANTI – MILITARIZACIÓN

Esta sesión presenta una de las películas más emblemáticas y mágicas de la cinematografía palestina. Un faro en la filmografía de Michel Khleifi que transforma la cruda realidad de la ocupación a través del prisma de la fábula.

El cuento de las tres gemas

Michel Khleifi

Palestina – Bélgica – España – Reino Unido, 1995, 112 min.

Un niño de 12 años que ha crecido como refugiado desde la intifada se enamora de una chica de su edad y le declara su amor, pero ella decide que solo quien logre encontrar tres joyas perdidas en América del sur conseguirá su amor.

Sábado 10 enero | 16 horas

Programa 2: KAMAL ALJAFARI: REESCRIBIENDO EL ARCHIVO

En esta sesión, el cineasta Kamal Aljafari se revela como un arqueólogo de la memoria, empleando el found footage y la apropiación como actos de resistencia política y poética.

Paradiso, XXXI, 108

Kamal Aljafari

Palestina – Alemania, 2022, 18 min.

“Ya no se oye nada, el rugido de nuestro avión absorbe todos los demás sonidos. Nos dirigimos directamente hacia el mayor espectáculo pirotécnico insonorizado del mundo y pronto lanzaremos nuestras bombas.”

A Fidai Film

Kamal Aljafari

Palestina – Alemania – Qatar – Brasil – Francia, 2024, 81 min.

Un viaje por la memoria visual palestina, reconstruida a partir de archivos saqueados por el ejército israelí durante la invación de Beirut en 1982.

Sábado 10 de enero | 19 horas

Programa 3: TIERRA Y RAÍCES

Explora la resistencia palestina a través de su conexión más esencial: el vínculo indestructible con la tierra. Tres películas entrelazan poéticamente la defensa del territorio, la memoria y las tradiciones como actos de existencia.

Canada Park

Razan Alsalah

Palestina – Canadá – Reino Unido, 2020, 8 min.

Una exiliada, incapaz de regresar a Palestina, se convierte en un espectro digital que flota sobre la infraestructura de la ocupación militar israelí en Palestina.

Mariam

Dana Durr

Palestina – Países Bajos, 2020, 5 min.

El viaje de una niña en busca de las tradiciones de su cultura tras perder su santuario. La destrucción de un árbol querido refleja su vínculo indestructible con la tierra, entre olivos y cipreses, en una emotiva historia de unidad.

Los recolectores

Jumana Manna

Palestina, 2022, 65 min.

Entre documental y ficción, muestra los conflictos entre la Autoridad Israelí de Protección de la Naturaleza y los recolectores palestinos, capturando con humor la herencia de amor, resiliencia y saber de estas tradiciones sobre un trasfondo político.