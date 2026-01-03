Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

De qué mueren los poetas

FERNANDO AMAYA*

Los poetas mueren de olvido,

de niebla, de rasquiña.

Involucionan a mar, a sopa, a calenda.

Bien que pudiera uno estar triste

por la muerte de un poeta equis,

de burdel, de sonaja, de antología.

Pero la perra tristeza

no arriba como debiera,

con alas blancas, con sombras de draga oculta pero evidente.

Cae pesado saber que ha muerto

un poeta de mi territorio,

ignoro si era comunero

o prefería pagar predial en la luna.

Que si hablé con él, que si

hubo algún trato

de mono a mono,

supongo que no;

pues, si vino a practicar el nudismo

en mi patio, lo ignoro, no me enteré.

Por eso, hoy convoco

a quienes sí lo hicieron,

para que le lleven mis exequias

consistentes en un plato de frijoles,

una barcina de cantos

y un hato de totopos de cuarenta agujeros.

Salud por Salud, por sus sueños postergados y sus rebeldías,

por no ser blaseño como

yo hubiera deseado,

y por estas ganas de ponerme a llorar

que no se calman con lo dicho,

lo escrito y lo declamado.

Salud por todos los poetas;

pero hoy, especialmente,

salud por Salud.

Fernando Amaya es poeta, narrador y cantautor oaxaqueño.

