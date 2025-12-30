Convocan a instrumentistas para integrar la Banda de Música del Estado de Oaxaca

Las audiciones para ocupar dos plazas vacantes de trompeta y trombón de vara se realizarán el 3 y 4 de febrero en el Teatro Juárez

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobierno de Oaxaca convoca a las y los instrumentistas oaxaqueños a participar en el proceso de selección para ocupar dos plazas vacantes de trompeta y trombón de vara en la Banda de Música del Estado, bajo contrato de confianza.

Las audiciones se realizarán a puerta cerrada en el Teatro Juárez, ubicado en avenida Benito Juárez número 703 en la ciudad de Oaxaca. La prueba de trompeta se llevará a cabo el 3 de febrero a las 10:00 horas, y la de trombón de vara será el 4 de febrero a la misma hora.

Durante las pruebas, las personas postulantes interpretarán un movimiento de un concierto de su elección, además de las piezas que se les proporcionarán al momento de su inscripción.

Como parte de los requisitos, las y los interesados deben ser originarios de la entidad, tener entre 18 y 35 años al momento de la publicación de esta convocatoria y deberán presentarse con su propio instrumento una hora antes del horario establecido.

El formato de inscripción podrá descargarse en el siguiente enlace: https://www.oaxaca.gob.mx/seculta/convocatoria-bme-2025-2 y la documentación deberá ser enviada en formato PDF al correo electrónico bandademusicaoaxacaoficial@gmail.com.

Este registro estará abierto desde la publicación de la convocatoria y cerrará el 29 de enero a las 14:00 horas. Los resultados se darán a conocer el 5 de febrero por medio de los medios oficiales del Gobierno del Estado.